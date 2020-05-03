Карантин один для всіх: мер Івано-Франківська підтримав черкаського колегу

Відповідну заяву політик розмістив на своїй сторінці у Facebook.
“Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду закордон, продали землю, обманули з доплатами медиків! Підтримую мера Черкас Бондаренко!!! Карантин один для всіх, а не для вибраних”, – підкреслив Марцінків.
Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента Володимира Зеленського.
Перед цим президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади спробою заробити політичний рейтинг.
- Поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.
- Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов погрожував йому через дострокове послаблення карантинних обмежень в місті.