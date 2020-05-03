Covid-19 Україна

оновлено 03.05.2020 о 11:02

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Карантин один для всіх: мер Івано-Франківська підтримав черкаського колегу

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків публічно підтримав свого черкаського колегу Анатолія Бондаренка, який раніше оприлюднив відеозвернення до президента Володимира Зеленського щодо дотримання карантину.

Неділя, 3 травня 2020, 11:59

Відповідну заяву політик розмістив на своїй сторінці у Facebook.

“Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду закордон, продали землю, обманули з доплатами медиків! Підтримую мера Черкас Бондаренко!!! Карантин один для всіх, а не для вибраних”, – підкреслив Марцінків.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента Володимира Зеленського.

Перед цим президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади спробою заробити політичний рейтинг.

Теги: Черкаси, Бондаренко, ИваноФранковск

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