Карантин після 22 травня буде знову продовжено з пом'якшеннями.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українскому радіо“.

“Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні”, – сказав Шмигаль

Крім того, відновлення роботи метрополітену відбуватиметься у п’ять етапів.