Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю “Українскому радіо“.
“Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні”, – сказав Шмигаль
Крім того, відновлення роботи метрополітену відбуватиметься у п’ять етапів.
- Міністерство охорони здоров’я заявляло, що побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня. Тобто 24-29 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні настане в 20-х числах квітня.