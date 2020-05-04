Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
“Карантин буде продовжено зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі і як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас в Україні”, – сказав він.
Водночас вже з 11 травня буде дозволено працювати:
- літнім майданчикам закладів громадського харчування;
- перукарням, манікюрним салонам і салонам краси;
- магазинам непродовольчих товарів;
- бібліотекам і музеям;
- стоматологічним кабінетам;
- нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам;
- тренування в командних видах спорту для професіоналів.
Уточнюється, що відновити роботу буде дозволено тільки тим закладам і установам, які зможуть дезінфікувати свої приміщення, а їхні співробітники працюватимуть у масках. Крім того, для кожного відвідувача має бути передбачено не менше 10 метрів квадратних площі.
- В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.