Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Карантин буде продовжено зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі і як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас в Україні”, – сказав він.

Водночас вже з 11 травня буде дозволено працювати:

літнім майданчикам закладів громадського харчування;

перукарням, манікюрним салонам і салонам краси;

магазинам непродовольчих товарів;

бібліотекам і музеям;

стоматологічним кабінетам;

нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам;

тренування в командних видах спорту для професіоналів .

Уточнюється, що відновити роботу буде дозволено тільки тим закладам і установам, які зможуть дезінфікувати свої приміщення, а їхні співробітники працюватимуть у масках. Крім того, для кожного відвідувача має бути передбачено не менше 10 метрів квадратних площі.