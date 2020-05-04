Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Карантин буде продовжено зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія в світі і як буде відбуватися коливання кривої захворюваності у нас в Україні”, – сказав він.

Водночас вже з 11 травня буде дозволено працювати:

  • літнім майданчикам закладів громадського харчування;
  • перукарням, манікюрним салонам і салонам краси;
  • магазинам непродовольчих товарів;
  • бібліотекам і музеям;
  • стоматологічним кабінетам;
  • нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам;
  • тренування в командних видах спорту для професіоналів.

Уточнюється, що відновити роботу буде дозволено тільки тим закладам і установам, які зможуть дезінфікувати свої приміщення, а їхні співробітники працюватимуть у масках. Крім того, для кожного відвідувача має бути передбачено не менше 10 метрів квадратних площі.

  • В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.