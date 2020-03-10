Юрист компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Ростислав Сачок пояснив, яка різниця між карантином та ізоляцією під час поширення інфекційних захворювань.

Про це він заявив у коментарі #Буквам.

Якими нормами регулюються питання обмежувальних заходів щодо інфікованих та пересування транспортом під час поширення інфекційних захворювань?

Поняття карантин регулюється Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та передбачає адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хворіб. Загальне поняття ізоляції чинним законодавством України не закріплене, проте передбачене в законодавчих актах щодо окремих хвороб.

“Ізоляція – це відокремлення від оточуючих особи, яка має певну заразну форму хвороби, з метою унеможливлення передачі інфекції іншим особам, надання медичної допомоги та здійснення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму цією особою”, – пояснив Сачок.

Основна різниця між карантином та ізоляцією

Карантин застосовується до окремої територіальної одиниці для здійснення профілактичних та інших заходів, та дещо тимчасово утискає права громадян, які не хворіють.

Ізоляція – це саме процес, який застосовується до особи, яка має певну заразну форму хвороби, для зменшення ризиків передачі інфекції здоровим особам, щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби та, відповідно, з метою забезпечення для хворої особи стаціонарного контролю та надання спеціальної медичної допомоги.

Під час карантину встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов’язки, що покладаються на них, визначаються межі території карантину, за які покинути територію до відміни карантину можуть лише особи, які пред’явили довідку, що дає право на виїзд за межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, обмежувальні протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення.

Карантин встановлюється на період необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.

Хто в Україні відповідальний за провадження цих заходів?

Юрист пояснив, що обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб – ст. 32 ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

“Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в умовах карантину мають право установлювати особливий режим в’їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності – проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів”, – зазначив Сачок.

Як обмежуються права людини під час поширення інфекційних захворювань?

Юрист пояснив, що примусова ізоляція застосовується лише до хворих на туберкульоз, які становлять значну небезпеку для оточуючих та відмовляються від лікування, а також до осіб з психічними розладами. В свою чергу, карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України та є обов’язковим для виконання усіх осіб, які перебувають на території щодо якої прийняте рішення про його встановлення.

“Також існує таке поняття як обов’язкова госпіталізація. З огляду на загрозу розповсюдження коронавірусу питання обов’язкової госпіталізації є дуже актуальним на сьогоднішній день. Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено, що обов’язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи з симптомами таких хвороб. Особи, які, перебуваючи на території карантину, мали достовірно встановлені контакти з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, підлягають госпіталізації в ізолятор”, – розповів Сачок.

Він зазначив, що процедура обов’язкової госпіталізації осіб хворих на коронавірус, чи будь-які інші небезпечні інфекційні хвороби, відповідальність за ухилення від обов’язкового медичного огляду та обов’язкової госпіталізації, чинним законодавством не передбачена.

“Тому актуальними та неврегульованими на сьогодні є питання: до кого звертатись, якщо вбачається, що особа має особливо небезпечну інфекційну хворобу; як примусово заставити особу, яка відмовляється проходити медичний огляд та уникає госпіталізації; яку відповідальність та чи взагалі буде нести відповідальність особа, яка має особливо небезпечну інфекційну хворобу та відмовляється від госпіталізації в ізолятор. Відповіді на дані запитання передбачені для осіб хворих на туберкульоз. Лише щодо даної хвороби за рішенням суду можливо застосувати примусову госпіталізацію”, – резюмував юрист.