Навесні минулого року у багатьох містах України посилили карантинні обмеження й заборонили відвідувати дитячі та спортивні майданчики у парках, скверах та прибудинкових територіях.

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З’ясувалося, що коронавірус здатний виживати на металевих й пластикових поверхнях до трьох днів, а діти можуть опинитися його безсимптомними переносниками. Буквально через кілька днів після заборони почали з’являтися новини, що безліч батьків й любителів спорту ігнорують обмежувальні заходи, навіть попри загрозу штрафу.

На жаль, ситуація з коронавірусом поки не змінюється. Сьогодні в Україні знову посилили карантин, і люди у черговий раз зрозуміли, наскільки цінними є в таких умовах ігрові та спортивні майданчики.

Чому дитячі та спортивні майданчики важливі для суспільства

До пандемії практично ніхто не замислювався про важливість громадського простору для дітей та занять спортом. Усвідомлення цього прийшло з першими обмеженнями, коли звичні речі раптово стали недоступними.

За рекомендаціями ВООЗ, дошкільнятам шкідливо довгий час перебувати у сидячому положенні, треба багато рухатися й не менше трьох годин на добу приділяти увагу різноманітним фізичним вправам. Дітям та підліткам необхідно займатися спортом близько години на день. Дорослим можна чергувати аеробні та силові тренування, але у будь-якому випадку стежити, щоб кожен день була якась активність. Усім віковим групам наполегливо рекомендується обмежити час, проведений у сидячому або лежачому положенні, особливо перед екраном комп’ютера чи смартфона.

Що ж трапилося під час карантину? Дитячі садки та спортивні комплекси зачинилися, люди стали частіше відвідувати громадські майданчики на вулицях, трохи пізніше заборонили і їх. В умовах соціальної ізоляції активність різко знизилася, причому сильніше це відбилося на дітях. І хоч Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України намагався розповісти, як підтримувати фізичну форму на карантині, це не дуже допомагало. Всі розуміли, що ігри та спорт на свіжому повітрі складно чимось замінити.

Більш того, під час пандемії відкриті майданчики набагато безпечніші, аніж закриті дитячі садочки й спортивні комплекси. Епідеміологи з’ясували, що передача інфекції хоч і може статися на вулиці, але шанси заразитися у приміщенні набагато вищі.

Свіже повітря істотно знижує концентрацію вірусу, завдяки вітру швидше випаровуються рідкі краплі, що містять небезпечні частинки, а ультрафіолетові промені вбивають вірус, що опиняється на поверхні. Якщо обладнання регулярно протирають дезінфекційними засобами, то ризик заразитися стає ще нижче.

У якому стані знаходяться відкриті майданчики в Україні

Що точно змінив карантин, так це розуміння, що облаштовані для фізичної активності локації надзвичайно цінні для суспільства. Разом з тим піднялося й інше питання — у якому стані знаходяться наявні майданчики й чи відповідають вони вимогам з безпеки?

У травні цього року журналісти ТСН навели статистику, що кожен рік в Україні травмуються приблизно 360 тисяч дітей. Більшість отримують травми на дитячих майданчиках, в основному через їх аварійний стан. Майже 80% локацій для розваг та активних ігор дітей не відповідають нормам безпеки. Спортивні майданчики також практично не ремонтуються.

Хто несе за це відповідальність?

Якщо майданчик знаходиться на балансі комунального підприємства, то на ремонт виділяються гроші з міського бюджету. Якщо локація на утриманні ОСББ або компанії-управителя, то вони самі розв’язують всі питання по її відновленню та утриманню у нормальному стані.

На практиці найчастіше про якість та безпеку майданчиків дбають ті, хто їх регулярно відвідує сам або з дітьми. Люди або відправляють колективні заявки на реконструкцію майданчиків, або збирають кошти й займаються ремонтом самі.

Однак навіть відремонтовані ігрові та спортивні локації не зрівняються за якістю і функціональністю з сучасними проєктами з доброустрою міського простору.

Як повинні виглядати сучасні відкриті майданчики

В Україні є компанія, що змінює уявлення про ігрові та спортивні майданчики. Hip Park реалізує масштабні проєкти облаштування прибудинкових та паркових територій з урахуванням новітніх розробок та суворих міжнародних вимог щодо якості та безпеки.

Ігрові майданчики Hip Park дозволяють дітям відточувати усі ключові навички: фізичні, соціальні, емоційні та інтелектуальні. Обладнання створюється з екологічно чистих матеріалів, зокрема з дерева, чия пориста поверхня, по-перше, не перегрівається на сонці, а по-друге, більш ефективно затримує мікроби. Оригінальний дизайн майданчиків заохочує дітей до спонтанної гри, яка розвиває уяву й творче мислення. Та головне — на дитячих локаціях продумані усі необхідні заходи безпеки: захист від падінь з висоти, відсутність отворів, у яких може застрягти палець, ідеально гладкі поверхні, м’які підлоги тощо. Тут діти можуть грати самі, без уважного батьківського нагляду.

На спортивних майданчиках Hip Park є все необхідне обладнання, щоб зайнятися улюбленим видом фізичної активності: воркаутом, паркуром, фріраном, катанням на скейті, BMX-велосипеді або роликах. Локацію можна використовувати як для щоденного відпрацювання різних вправ та трюків, так і для професійних змагань. Тим паче всі майданчики проєктуються таким чином, щоб мінімізувати кількість травм й зробити заняття спортом максимально комфортними.

Ще одна відмінна риса майданчиків Hip Park — вони ідеально вписуються в навколишнє середовище. Їх дизайн не вибивається із ландшафту та відповідає місцевій архітектурі. Деяке обладнання нагадує функціональні артінсталяції, тому гармонійно виглядає на тлі сучасних будівель.

При поточній ситуації з пандемією відкриті ігрові та спортивні майданчики є одним з головних засобів для підтримки здоров’я суспільства. Тому важливо, щоб ці локації були якісними, безпечними та доступними для всіх верств населення. Поки що таких майданчиків у нашій країні дуже мало. Але ситуація поступово змінюється. Зокрема, завдяки активній діяльності компаній на кшталт Hip Park.

Можливо в найближчому майбутньому сучасні майданчики міжнародного зразка стануть нормою і в Україні.