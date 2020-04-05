З понеділка українцям заборонено перебувати в парках, скверах, лісових зонах, але при цьому церкви залишаються відкритими для відвідування.

Відповідні пояснення до нових обмежень опублікував прем’єр Денис Шмигаль.

Згідно з роз’ясненням щодо нових обмежувальних заходів, на період карантину відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон забороняється.

Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.

Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.

Що стосується церков, то в період карантину вони не закриваються, проте масові релігійні заходи заборонені.

Уряд закликає всіх українців залишатися вдома.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.