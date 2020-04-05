Відповідні пояснення до нових обмежень опублікував прем’єр Денис Шмигаль.
Згідно з роз’ясненням щодо нових обмежувальних заходів, на період карантину відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон забороняється.
Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.
Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.
Що стосується церков, то в період карантину вони не закриваються, проте масові релігійні заходи заборонені.
Уряд закликає всіх українців залишатися вдома.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
- Раніше у місті Вишневе, що під Києвом, правоохоронці склали адміністративні протоколи на продавців кави. За порушення правил карантину їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
- У Києві 5 порушникам карантину були виписані штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.
- У суботу, 4 квітня, у Львові поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на 32-річного чоловіка, який гуляв у парку, порушуючи тим самим карантин.