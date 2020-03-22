Нові карантинні заходи були затверджені 21 березня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, із 23 березня пасажирський транспорт столиці буде перевозити тільки працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста (медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, на стратегічних підприємствах).
Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціального квитка для проїзду, посвідчення особи, а також за наявності засобу індивідуального захисту – медичної маски.
У кожній одиниці транспорту, який курсуватиме за визначеними маршрутами, повинні будуть знаходитися як мінімум два співробітника поліції і як мінімум один співробітник Муніципальної варти.
В їхні обов’язки входитиме перевірка документів у пасажирів і наявності масок.
Такі заходи діятимуть “до поліпшення епідемічної ситуації”.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.