З 23 березня в громадському транспорті Києва чергуватимуть поліцейські, які перевірятимуть наявність пропусків і медичних масок у працівників критичної інфраструктури столиці.

Нові карантинні заходи були затверджені 21 березня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, із 23 березня пасажирський транспорт столиці буде перевозити тільки працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста (медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, на стратегічних підприємствах).

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціального квитка для проїзду, посвідчення особи, а також за наявності засобу індивідуального захисту – медичної маски.

У кожній одиниці транспорту, який курсуватиме за визначеними маршрутами, повинні будуть знаходитися як мінімум два співробітника поліції і як мінімум один співробітник Муніципальної варти.

В їхні обов’язки входитиме перевірка документів у пасажирів і наявності масок.

Такі заходи діятимуть “до поліпшення епідемічної ситуації”.