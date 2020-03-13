Рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє прес-служба КМУ.
З відповідною ініціативою виступив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Введення онлайн-засідань Кабміну здійснюється “з метою обмеження зібрань людей у період поширення коронавірусної інфекції”.
“Ураховуючи загрози, пов’язані з коронавірусною інфекцією та для забезпечення стабільної роботи Уряду, пропоную внести відповідні зміни до регламенту Кабінету Міністрів України та запровадити можливість проведення онлайн-засідань. Навіть члени Уряду, які не зможуть особисто бути присутніми на засіданні, зможуть брати участь в ухваленні рішень онлайн”, – зазначив Федоров.
Ця пропозиція була прийнята з доопрацюванням в дводенний термін.
(На відео – з 15:40 і 46:00)
- Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.
- Зазначалося, що пацієнтка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.
- У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що у зоні найбільшого ризику через спалах коронавірусу COVID-19 перебувають люди похилого віку віком 80 років і більше.