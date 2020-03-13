Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про можливість проведення своїх засідань в онлайн-режимі в зв'язку з карантинними заходами через коронавірус COVID-19.

Рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє прес-служба КМУ.

З відповідною ініціативою виступив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Введення онлайн-засідань Кабміну здійснюється “з метою обмеження зібрань людей у період поширення коронавірусної інфекції”.

“Ураховуючи загрози, пов’язані з коронавірусною інфекцією та для забезпечення стабільної роботи Уряду, пропоную внести відповідні зміни до регламенту Кабінету Міністрів України та запровадити можливість проведення онлайн-засідань. Навіть члени Уряду, які не зможуть особисто бути присутніми на засіданні, зможуть брати участь в ухваленні рішень онлайн”, – зазначив Федоров.

Ця пропозиція була прийнята з доопрацюванням в дводенний термін.

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(На відео – з 15:40 і 46:00)