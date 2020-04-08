Про це повідомляють #Букви.
“Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде провадитись до встановленого 24 квітня і можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця”, – сказав Шмигаль.
Він також уточнив, що окремо будуть відпрацьовані пункти щодо маскового режиму та соціальної дистанції.
Крім того, прем’єр наголосив, що послаблення режиму відбуватиметься за умови зниження динаміки захворюваності.
Зокрема, в травні за умов позитивної динаміки, планується запустити економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений.
“Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в деяких фейкових інформаціях”, – пояснив голова уряду.
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.