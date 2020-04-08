Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що карантинні заходи, можливо, продовжать до початку травня.

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“Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде провадитись до встановленого 24 квітня і можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця”, – сказав Шмигаль.

Він також уточнив, що окремо будуть відпрацьовані пункти щодо маскового режиму та соціальної дистанції.

Крім того, прем’єр наголосив, що послаблення режиму відбуватиметься за умови зниження динаміки захворюваності.

Зокрема, в травні за умов позитивної динаміки, планується запустити економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений.

“Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в деяких фейкових інформаціях”, – пояснив голова уряду.