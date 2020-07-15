Про це розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в інтервʼю РБК-Україна.
“У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати”, — пояснив глава МОЗ.
Крім того, за його словами, міністерство пропонує внести корективи в правила адаптивного карантину.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.