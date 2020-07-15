Про це розповів міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в інтервʼю РБК-Україна.

“У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати”, — пояснив глава МОЗ.

Крім того, за його словами, міністерство пропонує внести корективи в правила адаптивного карантину.