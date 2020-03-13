Уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску через коронавірус, але ті, через які проходить найбільша кількість товарів, продовжать роботу.

Про це повідомив в Facebook голова митної служби Максим Нефьодов.

Як повідомлялося раніше, 11 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проінформував, що уряд має намір закрити 170 з 219 пунктів пропуску на кордонах.

Нефьодов заззначив, що все ще невідомо, які саме пункти пропуску будуть закриті.

“Разом з тим, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік ПП, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України”, — підкреслив він.

Нефьодов запевнив, що ті пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть і далі. Також, за його словами, закриття частини пунктів пропуску не вплине на оформлення митних декларацій.

“Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП “Шегині”, зможе заїхати/виїхати через ПП “Краківець” Галицької митниці”, — наголосив він.

Також голова митної служби повідомив, що всі пункти пропуску все ще працюють в штатному режимі. При цьому Нефьодов додав, що вже зараз митна служба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

“Крім того, звертаємо увагу транспортних операторів на те, що пункти пропуску можуть закриватися не лише українською стороною. Інші держави також можуть припинити рух через певні ділянки кордону. Тому доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час. Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами. Перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і завідома прямувати на головні ПП в межах однієї митниці”, — підсумував він.