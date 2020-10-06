Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що посилення карантину в Україні можливе, але повернення до повного локдауну не треба.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами міністра, МОЗ виступатиме за перехід від адаптивного карантину (коли обмеження вводяться залежно під епідемічної ситуації) до посиленого карантину по всій країні у випадку, якщо буде заповнено понад 60% ліжок у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19. Наразі цей показних на рівні 45%.

“Для нас основним показником є здатність медичної системи надавати допомогу хворим. Загальна кількість ліжок, які сьогодні відведені на лікування, складає близько 37 тисяч по країні. І в лікарнях на сьогодні з COVID-19 або з підозрою на нього на ранок 16 тисяч 645 людей. Зрозуміло, що якщо і надалі буде збільшуватися такими темпами [кількість ушпиталених], а за минулий тиждень це плюс 2,5 тисячі людей, які одночасно перебувають в лікарнях, і ми вийдемо на більш ніж 60% [заповненості ліжок], то ми будемо пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а вводити більш жорсткі обмеження на території всієї країни“, — сказав він.

При цьому Степанов наголосив, що посилення карантину не буде таким, як навесні.

“Коли ми говоримо про більш жорсткі обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що локдаун треба робити, але водночас введення обмежень, які розірвуть ланцюг передачі хвороби, це може бути”, — додав він.