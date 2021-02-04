Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації “Глобальний огляд економіки України”.

“Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але…скоріш за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Скоріш за все, він буде продовжуватись в тій чи іншій формі”, – зазначив прем’єр.

За його словами, умови карантину можуть змінюватися – може відбуватися пом’якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

“Ми все ще знаходимося на етапі боротьби з коронавірусом. І очікуємо перемогу цього року, але квітень – це такий показник того, як ми будемо рухатися далі”, – сказав Денис Шмигаль.