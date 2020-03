Про це повідомляє місцеве видання The Art Newspaper.

Влада міста заборонила місцевим жителям виходити з квартир і будинків без особливої ​​необхідності. У зв’язку з цим, активна життєдіяльність припинилася. На вулиці немає пішоходів, рух по каналам не здійснюється, туристів немає.

У зв’язку з цим, на відкритих площах, де раніше було багато людей, порожньо; на вулицях практично немає сміття, а в каналах плавають лебеді і можна побачити рибок.

Giorni di acqua calma i prossimi, acqua trasparente, acqua per remi e animali da canali e da barene, giorni per riflettere su come aiutare la laguna nel nostro quotidiano. #Venice #nature #urbanwildlife #birdwatching #clearwater #beauty #sostenibilità #sustainability #water pic.twitter.com/EuPkJPPo7k

— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 8, 2020