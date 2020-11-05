Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів. Йдеться, зокрема, про так званий “карантин вихідного дня”.
“Ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни. Ні на два тижні, ні на три. Саме тому наша пропозиція буде – робити жортский карантин саме на вихідні дні – субота та неділя”, – сказав Степанов.
Він пояснив, що обмеження не стосуватимуться роботи елементів критичної інфраструктури.
“Це коли у нас залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки і, звичайно, транспорт. Те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта щоб у вихідні дні не працювало”, – додав він.
Такий крок, за словами Степанова, дозволить перервати ланцюг передачі хвороби, оскільки люди будуть менше спілкуватися і контактувати.
Голова МОЗ зазначив, що про запровадження таких заходів на вихідних 7-8 листопада не йдеться. Він припустив, що введення обмежень можливе вже наступного тижня.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження, заборонивши розваги у ТРЦ, басейни та концерти.
- Одночасно у МОЗ пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у “червоній” зоні карантину.
- Щодобовий приріст виявлених випадків зараження коронавірусом вже майже досягає 10 тисяч. 5 листопада було встановлено два рекорди – підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом і 8 тисяч одужань.