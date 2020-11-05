Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що Кабінет Міністрів може запровадити карантин вихідного дня вже наступного тижня.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

МОЗ буде пропонувати посилення певних карантинних заходів. Йдеться, зокрема, про так званий “карантин вихідного дня”.

“Ми не в змозі запровадити повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни. Ні на два тижні, ні на три. Саме тому наша пропозиція буде – робити жортский карантин саме на вихідні дні – субота та неділя”, – сказав Степанов.

Він пояснив, що обмеження не стосуватимуться роботи елементів критичної інфраструктури.

“Це коли у нас залишаться працювати виключно продуктові магазини, аптеки і, звичайно, транспорт. Те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта щоб у вихідні дні не працювало”, – додав він.

Такий крок, за словами Степанова, дозволить перервати ланцюг передачі хвороби, оскільки люди будуть менше спілкуватися і контактувати.

Голова МОЗ зазначив, що про запровадження таких заходів на вихідних 7-8 листопада не йдеться. Він припустив, що введення обмежень можливе вже наступного тижня.