Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула встановлений рівень епідемічної небезпеки для двох областей.

Про це повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

Так, під час позачергового засідання 9 квітня комісії з ТЕБ і НС ухвалила:

встановити з 11 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоної” зони; до цього регіон містився у “помаранчевій” зоні;

та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоної” зони; до цього регіон містився у “помаранчевій” зоні; скасувати з 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки території Івано-Франківської області; таким чином, регіон потрапляє до “жовтої” зони.

Нагадаємо, про можливе послаблення карантину на Франківщині напередодні повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов. Регіон потрапив до “червоної” зони одним з найперших.

Тим часом місцева влада Харкова, розуміючи, що епідемічна ситуація ускладнюється, з метою оминути потрапляння до “червоної” зони вирішила посилити карантин у місті з 10 квітня.

Карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Станом на зараз тільки Херсонська область перебуває в “жовтій” зоні. Волинська, Рівненька, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька область — в “помаранчевій”. Решта — у “червоній”.

Про те, які обмеження діють в тій чи іншій зоні — в матеріалі.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.