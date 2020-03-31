Столиця України спорожніла на час карантину через коронавірус.

Про це повідомляють #Буквы.

Почався третій тиждень карантину й рідко де можна зустріти пішоходів. Люди пересуваються на автомобілях, але трафік теж значно скоротився.

У районі Майдану Незалежності, Хрещатику, Софійськоъ площі – в центрі столиці, де в звичайні дні, багатолюдно, сьогодні можна помітити лише десятки перехожих.

На Подолі в районі станції метро “Контрактова площа” колесо огляду завмерло, очікуючи туристів, а на величезній площі немає ні машин, ні людей.

В районі станції метро “Площа Льва Толстого”, в парку ім. Т.Г. Шевченко дехто вигулює домашніх тварин, дехто виходить на пробіжку.

Однак, більшість киян дотримуються карантинних заходів і залишаються вдома.

Отже місто відпочиває від шаленого ритму життя, який, як правило, задають кияни та гості столиці, накопичуючи енергію на майбутнє.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbykvu%2Fvideos%2F870537150126468%2F&show_text=1&width=476" width="476" height="593" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>