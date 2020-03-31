Про це повідомляють #Буквы.
Почався третій тиждень карантину й рідко де можна зустріти пішоходів. Люди пересуваються на автомобілях, але трафік теж значно скоротився.
У районі Майдану Незалежності, Хрещатику, Софійськоъ площі – в центрі столиці, де в звичайні дні, багатолюдно, сьогодні можна помітити лише десятки перехожих.
На Подолі в районі станції метро “Контрактова площа” колесо огляду завмерло, очікуючи туристів, а на величезній площі немає ні машин, ні людей.
В районі станції метро “Площа Льва Толстого”, в парку ім. Т.Г. Шевченко дехто вигулює домашніх тварин, дехто виходить на пробіжку.
Однак, більшість киян дотримуються карантинних заходів і залишаються вдома.
Отже місто відпочиває від шаленого ритму життя, який, як правило, задають кияни та гості столиці, накопичуючи енергію на майбутнє.
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