Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо, верифікований МОЗ.

Зазначається, що Польща запровадила обов’язковий 10-денний карантин при в’їзді з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України.

При цьому від ізоляції звільняються люди:

після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;

які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;

які мають підтвердження про одужання після коронавірусної хвороби;

визначені в Положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;

які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.

Нагадаємо, що 23 червня влада Польщі ухвалила рішення щодо запровадження ізоляції для осіб, які прибувають з країн, не охоплених Шенгензоною. Причина такого рішення – швидке поширення у світі нових штамів коронавірусу, зокрема, варіанта Delta, вперше виявленого в Індії.