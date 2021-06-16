Кабінет Міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд водночас послабить деякі карантинні обмеження.

“Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. Зокрема, поки в нас “зелений” рівень (карантину, – ред.), то контроль самоізоляції через застосунок “Вдома” фактично не буде здійснюватися”, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що станом на сьогодні всі регіони України перебувають у “зеленій” зоні карантину.

“Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров’я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто “зеленого” рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом’якшення протиепідемічних обмежень”, – пояснив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що потрібно “бути готовими до всіх варіантів розвитку подій, залишатись мобілізованими та дотримуватися протиепідемічних правил”.

Як відомо, карантин в Україні діє з березня 2020 року. Карантинні обмеження кілька разів змінювали: від повного локдауну на території всієї країни до карантину вихідного дня чи адаптивного карантину.