У 2020 році увесь світ паралізувала пандемія коронавірусу. Чимало країн вперше у своїй історії закрили кордони та обмежили потік туристів. Чимало людей й досі не знають, де можна безпечно відпочити за кордоном, та які обмеження діють у тій чи іншій країні.

Для цього створили сервіс Covid Controls.

За допомогою сайту користувач може дізнатися оперативну інформацію про ситуацію з коронавірусом в різних країнах. Дані постійно оновлюють.

Кожен може вибрати потрібний регіон та дізнатися умови в’їзду, функціонування аеропортів, ресторанів, магазинів та культурних об’єктів. Також ресурс показує актуальні дані про поширення коронавірусу у місцевості, яка вас цікавить.

“Ми створили сайт, оскільки помітили, що в мережі немає єдиної платформи для моніторингу ситуації з Covid-19 для мандрівників. Особливо зараз, коли ситуація так швидко змінюється”, – розповів один з авторів проєкту у коментарі CNBC.

Сервіс співпрацює з понад 500 офіційними джерелами, які допомагають постійно актуалізувати інформацію. Зокрема, серед партнерів Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США, офіційні комітети з туризму та місцеві інформаційні агенції.

Сервіс може бути корисним не тільки для туристів, а й для пересічних людей. З його допомогою люди з усіх куточків світу можуть дізнаватися всю необхідну інформацію про епідемію у їхньому регіоні чи країні.

Автори ресурсу вмістили всі дані у форматі інтерактивної карти з широкими можливостями.