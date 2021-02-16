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Британців почали ізолювати у «карантинних готелях»: як це працює

У Великій Британії почали функціонувати “карантинні готелі”, які приймають мандрівників з метою стримування коронавірусу.

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:13

Фото: PA MEDIA

Про це повідомляє BBC.

Усі громадяни Великої Британії та Ірландії, а також жителі Великої Британії після перебування у країнах з високим рівнем захворюваності на коронавірус повинні самоізолюватись у готелях.

До “червоного списку” увійшли 33 країни. України серед них немає. Самоізолюватися у “карантинному готелі” повинні усі, хто перебував у цих країнах протягом останніх 10 днів.

Мандрівники повинні попередньо замовити номер  у готелі та заплатити 1750 фунтів стерлінгів. Самоізоляція триватиме 10 днів. У вартість входить проживання в готелі, транспорт та харчування.

“Занадто висока ціна”

Мандрівник, який нещодавно потрапив на карантин в готелі Radisson Blu Edwardian поблизу аеропорту Хітроу, сказав, що йому “сумно” з приводу перспективи ізоляції на 10 днів.

23-річний Роджер Гонкалвес з Бразилії, Белу-Орізонті, сказав: “Я зробив тест на коронавірус. Тест був негативним. Чому мені потрібно залишатися у своїй кімнаті 10 днів?”

Фото: PA MEDIA

Пан Гонсалвес, водій з Лондона, прилетів із Сан-Пауло через Мадрид в Іспанії, оскільки йому потрібно було повернутися на роботу.

Він сказав, що вартість його перебування була “занадто високою” і “божевільною протягом 10 днів”. Однак його кімната була “непоганою”, а їжу залишали біля дверей.

Тим часом 66-річна Зарі Тадейон з півночі Лондона проведе свій день народження на самоізоляції після прильоту з Дубаю через Франкфурт.

Фото: REUTERS

“Я відчуваю себе жахливо, тому що я живу тут, у мене є свій власний дім, а також у мене є деякі медичні проблеми, які я сподівалася вирішити. Я не підготовлена. Я не принесла книг та інших речей”, – сказала жінка.

Вона додала, що не відчуває себе щасливою, “бо завтра у мене день народження, і я хотіла б бути зі своєю сім’єю … це правила, що ти можеш зробити?”

“Безперебійна робота”

Аеропорти Великої Британії налагодили механізм пересування пасажирів із різних країн з метою запобігання змішуванню людей. Крім того, пасажири зобов’язані показати негативний тест на коронавірус, дотримуватися дистанції та маскового режиму.

Раніше міністр охорони здоров’я Метт Хенкок повідомив, що система карантину в готелях функціонує “безперебійно”, оскільки вона набула чинності о 04:00 у понеділок, 15 лютого.

Уряд заявляє, що на сьогодні уклав угоди з 16 готелями.  Для нової карантинної системи надано 4 963 номери, ще 58 000 номерів зараз перебувають у режимі очікування.

Тим, хто не потрапить на карантин у таких готелях, загрожує штраф у розмірі від 5000 до 10 000 фунтів стерлінгів. Кожному, хто не зазначає у своєму локаторі для пасажирів про те, що перебував у країні з червоного списку, загрожує тюремний термін до 10 років.

Кожен мандрівник повинен на 2 та 8 день карантину здати тест на коронавірус. Тестування обійдеться ще у 210 фунтів стерлінгів.

Тим, хто не пройде тести, може загрожувати штраф у розмірі 2000 фунтів стерлінгів.

“Червоний список”

До 33 країн червоного списку належать:

  • Ангола;
  • Аргентина;
  • Болівія;
  • Ботсвана;
  • Бразилія;
  • Бурунді;
  • Кабо-Верде;
  • Чилі;
  • Колумбія;
  • Демократична Республіка Конго;
  • Еквадор;
  • Есватіні;
  • Французька Гвіана;
  • Гайана;
  • Лесото;
  • Малаві;
  • Маврикій;
  • Мозамбік;
  • Намібія;
  • Панама;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Португалія (включаючи Мадейру та Азорські острови);
  • Руанда;
  • Сейшельські острови;
  • Південна Африка;
  • Суринам;
  • Танзанія;
  • Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ);
  • Уругвай;
  • Венесуела;
  • Замбія;
  • Зімбабве.

Нагадаємо, що у 2020 році економіка Великої Британії зростала вдвічі швидше в четвертому кварталі, ніж очікувалося, демонструючи ознаки стійкості до обмежень, пов’язаних з коронавірусом, проте наприкінці 2020 прийшла до найгіршої рецесії з 1709 року.

  • Раніше повідомлялося, що експорт з Великої Британії до Європейського союзу впав на 68% у  січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великої Британії з Європейського союзу.
Теги: Велика Британія, карантин, карантинні готелі, самоізоляція

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