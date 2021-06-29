Про це повідомляє журнал People.
Новину про вагітність Карді та її чоловік, репер Offset, розсекретили під час премії BET Awards. На сцені співачка з’явилася в вишитому боді від Dolce & Gabbana разом з чоловіком і продемонструвала вже помітно кругленький живіт.
OMG!!!!!! @iamcardib breaking some MAJOR news! Pregnant and slaying 🤩#BETAwards #CulturesBiggestNight pic.twitter.com/CCF5P8h8rt
— #BETAwards (@BETAwards) June 28, 2021
Після виступу вона також поділилася в Instagram знімком, на якому вона позує оголеною.
Пара вже є батьками дочки Калчер, якій в липні виповниться 3 роки. 29-річний Offset також є батьком шестирічної дочки Калеі та синів Коді і Джордана від попередніх стосунків.
- Раніше повідомлялось, що американська топмодель, одна з “янголів” компанії Victoria’s Secret Марта Хант чекає на первістка.