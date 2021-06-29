Про це повідомляє журнал People.

Новину про вагітність Карді та її чоловік, репер Offset, розсекретили під час премії BET Awards. На сцені співачка з’явилася в вишитому боді від Dolce & Gabbana разом з чоловіком і продемонструвала вже помітно кругленький живіт.

Після виступу вона також поділилася в Instagram знімком, на якому вона позує оголеною.

Пара вже є батьками дочки Калчер, якій в липні виповниться 3 роки. 29-річний Offset також є батьком шестирічної дочки Калеі та синів Коді і Джордана від попередніх стосунків.