З 2018 по 2022 рік Керолін Норденґріп була депутаткою парламенту Швеції, проте нині підписала контракт зі Збройними силами України. Побачене та почуте про воєнні злочини росіян в Ірпені та Бучі підштовхнули жінку до того, аби кардинально змінити своє життя.

Про своє рішення ексдепутатка повідомила в Instagram.

Керолін зауважила, що після трьох днів бюрократії та купи штампів їй нарешті схвалено вступ до регулярної армії. Норденґріп проходитиме службу в 47 ОМБр “Маґура”.

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Родом з маленького містечка у Швеції, Керолін вперше прибула в Україну у березні 2022 році, де добровільно провела шість тижнів, зокрема у Київській області, згодом повернулася додому через роботу у шведському парламенті.

Вона шукала можливість знову потрапити в Україну, і вже цього разу жінка тут від початку жовтня. Норденґріп підписала контракт із ЗСУ і тепер є кадровим військовим у званні сержанта. Нині працює інструкторкою для новобранців у 47 ОМБр “Маґура”, про це розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“У цій бригаді служить ще один швед… Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада. Я у піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася й у шведській армії”, – пояснює ексдепутатка Швеції.

Норденґріп зауважила, що була вражена, наскільки комфортно та приємно працювати з українцями, наскільки вони ввічливі. Також вона наголосила, що здивована, як українці поводяться з тваринами, що, за її словами, “також багато що говорить про людей”.

Нині жінка готується до відправлення на передову. Попри те, що минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні, кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.

“Для мене все почалось ще у Риксдаґу, на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам’ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: “Що я тут роблю? Я ж військова!”, і вже через тиждень я була в Україні”, – розповіла Керолін.

На запитання про зарплатню, Норденґріп відповіла, що щомісячно отримувала близько 7 тисяч євро.

Колишня депутатка також зазначила, що у Швеції тренувала здебільшого армійців, котрі вже пройшли строкову службу, тож були більш обізнані, ніж ті, з ким працює в Україні. Водночас зазначила, що українці “надзвичайно” швидко навчаються.

Попри те, що її українську треба ще вдосконалювати, Норденґріп під час тренування військових віддає команди українською, навіть якщо для допомоги поруч перебуває перекладач. Під час інтерв’ю демонструє початкові навички з володіння мовою, та зізнається, що знає насправді вже багато слів, втім, продовжує самонавчання.

Довідка. 47-ма окрема механізована бригада — військове з’єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Відома за назвою “Маґура”, що означає вершину гори або високу гору.