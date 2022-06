Карл Більдт назвав вранішню ракетну атаку Києва сигналом для G7

Про це він написав у Twitter.

“Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.

Свій допис політик супроводив відеозаписом із наслідками потрапляння російської ракети по будинку.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd

— Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022