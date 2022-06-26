Карл Більдт назвав вранішню ракетну атаку Києва сигналом для G7

Про це він написав у Twitter.
“Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва як не навмисну російську ескалацію та сигнал до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, – написав політик.
Свій допис політик супроводив відеозаписом із наслідками потрапляння російської ракети по будинку.
It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv 🇺🇦 as anything but a deliberate 🇷🇺 escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd
— Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022
На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочинається сьогодні, однією з ключових тем буде війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора. На саміті планують заблокувати імпорт золота з РФ.
- Нагадаємо, російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.
- Відомо, що російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.