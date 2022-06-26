Карл Більдт назвав вранішню ракетну атаку Києва сигналом для G7

На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочинається сьогодні, однією з ключових тем буде війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора. На саміті планують заблокувати імпорт золота з РФ.