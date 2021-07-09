Понад 15 000 осіб відвідали ферму в Бангладеш, щоб побачити нову знаменитість: карликову корову на ім'я Рані.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

23-місячна корова, яка живе на фермі в Чаріграмі, недалеко від столиці Дакки, має зріст всього 51 см і важить 28 кг.

Керуючий господарством Хасан Ховладар подав заявку в Книгу рекордів Гіннеса, заявивши, що Рані – найменша корова в світі. Експерти Книги рекордів Гіннеса відвідають його ферму в цьому році.

“Я ніколи в житті не бачила нічого подібного”, – сказала відвідувачка ферми Рина Бегум.

Ховладар купив Рані в минулому році на іншій фермі в північно-західному районі Бангладеш Наогаон. Він каже, що у неї труднощі при ходьбі, і вона боїться інших корів, тому її тримають окремо від решти стада.

“Вона мало їсть. Вона їсть невелику кількість висівок і соломи два рази в день. Їй подобається гуляти на вулиці, і, здається, вона щаслива, коли ми беремо її на руки”, – сказав Ховладар.

Наразі титул найменшої корови в світі належить Манікьяму із сусідньої Індії, довжина якої становить 61,1 см від копита до холки.