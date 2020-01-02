Нове дослідження стверджує, що карликовий вид тиранозавра ніколи не існував.

Про це повідомляється на порталі Science Alert.

Варто зазначити, що суперечки про існування цього виду динозаврів тривали протягом трьох десятиліть.

У 1988 році палеонтолог Роберт Баккер і його колеги з університету Клівленда музею природної історії рекласифікувати зразок, вперше виявлений у 1942 році і виставлений в музеї.

За їх словами, це був перший відомий представник карликового нового виду, якого вони назвали Nanotyrannus.

Потім, у 2001 році, інша група виявила майже повний скелет маленького тиранозавра недалеко від міста Екалака в Монтані.

Вони назвали істоту, яка за розміром не більша коня, Джейн, і незабаром класифікували її як карликового тиранозавра.

У дослідженні, опублікованому в середу в журналі Science Advances, дослідники на чолі з Холлі Вудворд з Оклахомського державного університету провели мікроскопічний аналіз зразків з внутрішньої частини великогомілкової кістки і стегнової кістки Джейн, а також скелета кісток тварини, що отримав ім’я Піті.

Вчені стверджують, палеогістологія, підтвердила, що вони були незрілими, а не дорослими.

За словами авторів дослідження, існування Nanotyrannus є малоймовірним.

Дослідники взяли дуже тонкі зрізи із зразків кісток – настільки тонкі, що крізь них могло пройти світло – і потім вивчили їх під потужними мікроскопами.

Розмір отворів кровоносних судин показав, що два динозаври все ще перебували у фазі швидкого росту на момент смерті. Якби вони були дорослими, ця васкуляризация була б менш помітною. Команда також змогла підрахувати кільця росту в кістках кожної тварини, так само, як можна визначити вік дерева: 13 років було Джейн і 15 років було Піті.