Сьогодні, 14 жовтня, високогір'я Карпат засипало снігом, температура опустилася нижче нуля.

Про це повідомляє пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Зокрема, на горі Піп Іван Чорногорський обмежена видимість, температура повітря – 4 градуси морозу.

“Станом на 08:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4°C”, – йдеться у повідомленні.

Сторінка у Facebook “Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах” повідомляє, що висота сніжного покрову сягає до 5 см.

“На сніголавинних станціях Пожежівська та Плай мінімальна температура зафіксована о 9.00 ранку: -1,5°C та -1,6°C відповідно!”, – повідомили там.

Також снігом засипало і гірськолижний курорт “Драгобрат” та селище Славське Львівської області.