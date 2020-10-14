Про це повідомляє пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Зокрема, на горі Піп Іван Чорногорський обмежена видимість, температура повітря – 4 градуси морозу.
“Станом на 08:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4°C”, – йдеться у повідомленні.
Сторінка у Facebook “Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах” повідомляє, що висота сніжного покрову сягає до 5 см.
“На сніголавинних станціях Пожежівська та Плай мінімальна температура зафіксована о 9.00 ранку: -1,5°C та -1,6°C відповідно!”, – повідомили там.
Також снігом засипало і гірськолижний курорт “Драгобрат” та селище Славське Львівської області.
- Раніше повідомлялося, що у Карпатах у неділю, 27 вересня, випав сніг. Опади випали на горі Піп Іван, через що там була обмежена видимість.