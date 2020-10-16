Карти Google будуть показувати інформацію про завантаженість різних громадських місць, в тому числі магазинів і парків.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Зазначається, що можливість бачити інформацію про завантаженість на картах Google була однією з найпопулярніших функцій з моменту її запуску в 2016 році. Під час пандемії ця інформація перетворилася в найважливіший інструмент, так як вона дозволяє “приймати більш ефективні рішення, куди і коли йти”.

За даними Google, в період з березня по травень взаємодія з цією функцією збільшилася на 50 відсотків, оскільки все більше людей орієнтувалися на дані компанії, щоб знайти найкращі дні і час для відвідування тих чи інших місць.

Оновлені карти будуть показувати завантаженість закладів громадського харчування, магазинів, аптек, заправок, парків, пляжів та інших місць на відкритому повітрі.

Крім того, в Google-картах буде доступна інформація про заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 в кожному місці: чи потрібна наявність маски і рукавичок, чи необхідно заздалегідь бронювати місце, чи перевіряють температуру тощо.

Оновлення з’явиться найближчим часом на iOS, Android і настільних комп’ютерах.