Про це повідомляється в блозі компанії.
Зазначається, що можливість бачити інформацію про завантаженість на картах Google була однією з найпопулярніших функцій з моменту її запуску в 2016 році. Під час пандемії ця інформація перетворилася в найважливіший інструмент, так як вона дозволяє “приймати більш ефективні рішення, куди і коли йти”.
За даними Google, в період з березня по травень взаємодія з цією функцією збільшилася на 50 відсотків, оскільки все більше людей орієнтувалися на дані компанії, щоб знайти найкращі дні і час для відвідування тих чи інших місць.
Оновлені карти будуть показувати завантаженість закладів громадського харчування, магазинів, аптек, заправок, парків, пляжів та інших місць на відкритому повітрі.
Крім того, в Google-картах буде доступна інформація про заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 в кожному місці: чи потрібна наявність маски і рукавичок, чи необхідно заздалегідь бронювати місце, чи перевіряють температуру тощо.
Оновлення з’явиться найближчим часом на iOS, Android і настільних комп’ютерах.
- Раніше повідомлялось, що додаток Google Maps буде давати користувачам підказки про те, як уникати скупчення людей в транспорті, і повідомляти про обмеження на пересування в різних країнах.