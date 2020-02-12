Картина британського художника Девіда Хокні "Сплеск" пішла з молотка на аукціоні Sotheby's в Лондоні за £ 23,1 млн (понад $29,9 млн).

Про це повідомляє телеканал CNN.

Хокні деякий час був рекордсменом за вартістю робіт серед сучасних художників.

За його словами, він намалював за два тижні то, що триває дві секунди.

“Всім відомо, що сплеск можна заморозити в часі, і коли ви бачите його намальованим, це вражає сильніше, ніж на фотографії”, – розповів про картину Хокні.

Відомо, що картину на торги виставив мільярдер Джозеф Лау. 14 років тому він придбав полотно за 2,9 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фото: Sotheby’s, Christopher Furlong/Getty Images Europe/Getty Images

Художник намалював “Сплеск” в Лос-Анджелесі в 1966-1977 роках, всього було створено тоді три твори. Відомо, що “Великий сплеск” знаходиться в лондонському музеї Tate Gallery, а “Маленький” належить приватному колекціонерові.