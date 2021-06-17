Рідкісну картину британського рок-музиканта Девіда Боуї, яку придбали на барахолці всього за чотири долари, виставили на аукціон. Стартова ціна лоту - 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання ВВС.

Картину “DHead XLVI” планують продати на онлайн-торгах аукціонного дому Cowley Abbott.

Картина “DHead XLVI” – одна з 47 робіт з серії Dead Heads, яку виконавець створив з 1955 по 1997 рік. В цій серій Боуї малював друзів, родину, колег-музикантів. Однак, хто на якій картині – невідомо. Підтвердження авторства картини – на зворотній стороні є його підпис та іменна бірка з датою створення картини (1997 рік).

Наразі за картину пропонують майже 31 тисячу доларів. Торги продовжаться до 24 червня.