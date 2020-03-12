Полотно Вінсента Ван Гога "Пейзаж з селянським будинком" на міжнародній виставці мистецтва та антикваріату TEFAF в Маастріхті було продано за 15 млн євро.

Про це повідомляє Artsy.

На продаж картину виставила лондонська галерея Dickinson.

Картину Ван Гог написав в 1885 році. Вперше вона була продана на сільському ярмарку за чотири фунти, а з 1970 року кілька разів виставлялася на аукціоні Sotheby’s. У 2001 році американець купив її за $ 1,7 млн.

Виставка триватиме до 15 березня, поки це найдорожчий з куплених під час її проведення експонатів.