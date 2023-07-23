23 липня Благодійний Фонд Сергія Притули провів аукціон мапи розділеної території росії з кабінету Кирила Буданова. Її продали за 14 млн грн. Аукціон провели в рамках мегазбору “Виявляємо — знищуємо!” на пʼять комплексів БПЛА для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Початкова ставка була 400 тис грн. До фінальної боротьби за понад годину аукціону дійшли два учасника. На останніх секундах Михайло, підприємець з Києва, виборов перемогу зі ставкою 14 млн грн.

“Дякуємо Михайлу за вклад в контрактування комплексів, на які ми збираємо. Ви щойно власноруч закрили більше 10 відсотків цього збору, за що вам величезна подяка та низький уклін. Хочу також подякувати кожному, хто долучився до цього аукціону” — сказав засновник фонду, волонтер Сергій Притула.

Виручені з цього аукціону кошти підуть у мегазбір Фонду Притули “Виявляємо – знищуємо” для закупівлі п’яти комплексів БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів Головного Управління Розвідки. До складу п’яти комплексів входить 15 бортів та 5 наземних станцій керування.

Збір триває. Наразі зібрано на три з пʼяти комплексів.

Також серед усіх учасників мегазбору розіграють дві марки “Перший день” та два запрошення на Парад Перемоги у Севастополі з автографом Кирила Буданова. А той, хто зробить найбільший донат, отримає особистий шолом керівника ГУР з його підписом.

Як долучитися до збору?

LiqPay (ПриватБанк): https://bit.ly/pf-megazbir0723

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje

Paypal: [email protected]

Більше реквізитів: https://prytulafoundation.org/donation

Що це за карта?

Наприкінці 2022 року карту вперше помітили журналісти під час інтерв’ю в кабінеті генерала Кирила Буданова. Вона зʼявилася в російських пропагандистських сюжетах, а сам власник неодноразово отримував запитання про неї на інтервʼю.

Згідно з картою, росія може поділитися на декілька держав – власне рф, Центральноазійську республіку. Курська та Білгородська області можуть відійти Україні, Калінінградська – Німеччині, Карелія – Фінляндії, а Курильські острови – Японії. Ще частина території може відійти Китаю.

Непереможні, коли об’єднані!