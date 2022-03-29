Картину англійського андерграундного художника та політичного активіста під псевдонімом Бенксі продали на віртуальному аукціоні, аби передати кошти для української дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє BBC.

Після завершення благодійного онлайн-аукціону з продажу картини Бенксі вдалося зібрати 106 тисяч доларів.

Роботу “Вanksy’s CND Soldiers, unsigned” виставив анонімний колекціонер. Торги мали починатися від 20 тисяч фунтів стерлінгів (770 тисяч гривень). Проте пізніше їх збільшили вдвічі через підвищений інтерес.

“На таку надзвичайну щедрість нашого продавця не було б кращої відповіді, ніж у нашого переможця, чия пожертва в розмірі 81 тисячі фунтів стерлінгів значно змінить життя персоналу, дітей і їхніх сімей у найближчі тижні”, – зазначили організатори аукціону.

Варто зазначити, що сайт не стягував комісію з продажу. Це означає, що всі кошти перейдуть до “Охматдиту”.

Довідка. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та його гострій соціальній тематиці малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.