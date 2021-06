Про це інформують агентства Reuters та BBC.

“Нічна варта” (“The Night Watch”) – одна з найвідоміших картин митця.

Вона була написана на замовлення Стрілецького товариства — загону громадянського ополчення Амстердама, який волів прикрасити свою нову будівлю груповими портретами шести рот. Рембрандту портрет замовила стрілецька рота капітана Франса Баннінга Кока.

Рембрандт завершив роботу над великим полотном, на якому зображений капітан зі своїми людьми, у 1642 році.

І хоча зараз картина вважається одним із найцінніших шедеврів Золотої доби Нідерландів, до нашого часу вона дійшла не в цілісному вигляді.

Відрізані смуги знайти не вдалося. Однак інший художник того часу зробив копію полотна. І ось тепер реставратори та IT-фахівці використали копію у поєднанні зі стилем Рембрандта, аби відтворити втрачені частини.

Спочатку “Нічну варту”, а також її копію ретельно сфотографували. Потім дослідники масштабували зображення.

Штучний інтелект допоміг наблизити втрачені частини до стилю Рембрандта, після чого фахівці визначили, який варіант реставрації обрати.

Відсутні частини були надруковані та встановлені з боків полотна Рембрандта, щоб відвідувачі могли уявити, як виглядала картина на момент створення.

