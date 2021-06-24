Картині "Нічна варта" пензля всесвітньо відомого нідерландського художника Рембрандта ван Рейна вперше за 300 років повернули оригінальний вигляд. У цьому допоміг штучний інтелект.

Про це інформують агентства Reuters та BBC.

“Нічна варта” (“The Night Watch”) – одна з найвідоміших картин митця.

Вона була написана на замовлення Стрілецького товариства — загону громадянського ополчення Амстердама, який волів прикрасити свою нову будівлю груповими портретами шести рот. Рембрандту портрет замовила стрілецька рота капітана Франса Баннінга Кока.

Рембрандт завершив роботу над великим полотном, на якому зображений капітан зі своїми людьми, у 1642 році.

І хоча зараз картина вважається одним із найцінніших шедеврів Золотої доби Нідерландів, до нашого часу вона дійшла не в цілісному вигляді.

Так, у 1715 році від полотна відрізали краї з усіх чотирьох сторін, щоб вмістити між дверима в мерії Амстердама. Загалом відсутні 60 см картини зліва, 22 см зверху, 12 см знизу та 7 см справа.

Відрізані смуги знайти не вдалося. Однак інший художник того часу зробив копію полотна. І ось тепер реставратори та IT-фахівці використали копію у поєднанні зі стилем Рембрандта, аби відтворити втрачені частини.

Відновити повну картину (вперше за 300 років) допоміг штучний інтелект.

Спочатку “Нічну варту”, а також її копію ретельно сфотографували. Потім дослідники масштабували зображення.

Штучний інтелект допоміг наблизити втрачені частини до стилю Рембрандта, після чого фахівці визначили, який варіант реставрації обрати.

Відсутні частини були надруковані та встановлені з боків полотна Рембрандта, щоб відвідувачі могли уявити, як виглядала картина на момент створення.

Restorers and computer scientists have temporarily restored the missing parts of Rembrandt’s famed ‘The Night Watch’ with the help of artificial intelligence https://t.co/QDKN2WBND4 pic.twitter.com/Oi265miUXx — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

Rembrandt’s Night Watch restored by AI 300 years after it was trimmed https://t.co/gXhQmBqIPT pic.twitter.com/hPUHA6m5px — The Verge (@verge) June 24, 2021

На цілісне полотно тимчасово можна подивитися у Державному музеї в Амстердамі (Rijksmuseum).

“Це ніколи не стане оригіналом. Але я думаю, що це створить вам інше уявлення про композицію”, — зазначив директор музею Тако Діббітс.

Капітан Франс Баннінк Кок – центральна фігура на картині – після відновлення країв здається менш головною. Це робить композицію більш динамічною. Відновили також фігуру барабанщика.

Ще три відновлені фігури, які були відсутні в лівій частині, не надто деталізовані та є випадковими свідками зображеної події. За словами Діббітса, саме таким ефектом Рембрандт прагнув залучити глядачів до того, що відбувається на картині.