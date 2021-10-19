Картину Ван Гога, яку востаннє демонстрували широкому загалу 116 років назад, виставляють на аукціон.

Про це пише американське видання CNN.

Очікується, що полотно під назвою “Meules de blé” (“Пшеничні стоси”) продадуть на аукціоні щонайменше за 30 мільйонів доларів. Востаннє картину демонстрували публічно у 1905 році як частину ретроспективи Ван Гога у Музеї Стеделек в Амстердамі.

На полотні зображено жінок на жнивах на полях в Арлі (Франція).

“Пшеничні стоси” Ван Гог написав у 1988 році. Тоді митець приїхав до Арлі на відпочинок та лікування. Однак, природа та стиль життя людей навколо настільки вразили художника, що він там написав декілька творів, присвячених збору врожаю.

Попри спокійну сцену, картина має неспокійну історію. Спочатку вона належала брату Ван Гога, Тео, а пізніше її купив єврейський промисловець Макс Мейровський у 1913 році. Зіткнувшись з антисемітськими переслідуваннями у Німеччині, Мейровський був змушений тікати, а картину він довірив артсалону в Парижі.

Згодом полотно потрапило до колекції Де Ротшильда. Після початку Другої світової війни нацисти розграбували колекцію. Серед інших творів мистецтва, до рук гітлерівців потрапила також картина “Пшеничні стоси”. Її передали до музею Же-де-Пам, який нацисти використовували для зберігання творів мистецтва.

Потім картину відвезли до Австрії, де вона потрапила у неназвану приватну колекцію. У 1978 “Пшеничні стоси” придбала галерея “Вільденштейн і Ко” у Нью-Йорку. Згодом полотно купив покійний колекціонер мистецтв Едвард Лохрідж Кокс, техаський нафтовий магнат, палкий прихильник імпресіонізму.

Після смерті Кокса між його спадкоємцями та спадкоємцями де Ротшильд виникла суперечка щодо права власності на картину. Вони уклали “мирову угоду” – продаж картини на аукціоні є її частиною.