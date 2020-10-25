Правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це сьогодні на брифінгу розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.

“З 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які возять по регіонах людей, це так звані “каруселі”. Такі випадки є й у Дніпропетровській області та в Києві”, – повідомив він.

За словами Клименка, затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.

“Теж люди приїжджали, як я розумію голосувати. Таку ж ситуацію виявили в Одеській області. Там організатором був громадян РФ, він вже затриманий. Всі громадяни, які знаходились в автобусах, дають покази”, – додав він.

Крім того, вчора ввечері в столиці поліція перевіряла заяви по Святошинському району, де 300 осіб намагалися отримати лікарняні листи про неможливість прийти на виборчу дільниці, щоб комісія прийшла до них додому.

”У нас є зібрана серйозна доказова база, що ці люди нормально переміщуються, не хворіють і була спроба маніпуляції та фальсифікації”, — зазначив Клименко.

Він також додав, що вчора, 24 жовтня, у “день тиші” надійшло 1141 повідомлення про порушення. В першу чергу це – незаконна агітація. Нацполіція реагувала на ці повідомлення та інформувала комунальні служби, які знімали ці бігборди. За результатами порушень, розпочали 48 кримінальних проваджень.