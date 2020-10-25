Про це сьогодні на брифінгу розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.
“З 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які возять по регіонах людей, це так звані “каруселі”. Такі випадки є й у Дніпропетровській області та в Києві”, – повідомив він.
За словами Клименка, затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.
“Теж люди приїжджали, як я розумію голосувати. Таку ж ситуацію виявили в Одеській області. Там організатором був громадян РФ, він вже затриманий. Всі громадяни, які знаходились в автобусах, дають покази”, – додав він.
Крім того, вчора ввечері в столиці поліція перевіряла заяви по Святошинському району, де 300 осіб намагалися отримати лікарняні листи про неможливість прийти на виборчу дільниці, щоб комісія прийшла до них додому.
”У нас є зібрана серйозна доказова база, що ці люди нормально переміщуються, не хворіють і була спроба маніпуляції та фальсифікації”, — зазначив Клименко.
Він також додав, що вчора, 24 жовтня, у “день тиші” надійшло 1141 повідомлення про порушення. В першу чергу це – незаконна агітація. Нацполіція реагувала на ці повідомлення та інформувала комунальні служби, які знімали ці бігборди. За результатами порушень, розпочали 48 кримінальних проваджень.
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