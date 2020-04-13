Відеозапис опубліковано на його YouTube-каналі.

Ефір пройшов 9 квітня, Кашпіровський присвятив його лікуванню остеохондрозу, гіпертонії і проблем із зором. Він звертався безпосередньо до глядачів. Під час прямого ефіру він в тому числі давав свої пояснення з приводу “зцілення”.

“Зроблю так, що люди, які не мають можливості вільно обертати головою, позбудуться цього. Скільки їх буде? Буде стільки, скільки напишуть в коментарях”, – говорив екстрасенс, звертаючись до хворих.

Раніше лікар-психотерапевт вів власну програму на каналі Центрального телебачення СРСР, в ході якої він нібито лікував телеглядачів від різних захворювань.

“Зараз в першу чергу хочу те ж саме повторити тут, але аудиторія інша. Упевнений, нас дивляться в багатьох країнах світу”, – сказав Кашпіровський під час недавньої трансляції в інтернеті.

Він також розкритикував тих, хто вважає його шахраєм і псевдолікаря, назвавши своїх критиків дітьми.

Крім того, глядачі просили Кашпіровського провести сеанс проти коронавірусу і по можливості “врятувати людство”.