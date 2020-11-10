Колишній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів обраний депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, зокрема, що Каськів є громадянином України, народився 01.12.1973 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання – місто Київ. Він пройшов шостим номером від партії ОПЗЖ в Закарпатську обласну раду.

На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО “Свобода” вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ по 6-му Хустському округу.

У 2004 році Каськів керував координаційним центром громадянської кампанії “ПОРА”, яка брала активну участь у Помаранчевій революції. Пізніше “ПОРА” стала політичною партією. Каськів отримав пам’ятний знак “Видатному учаснику Помаранчевої революції” і близько року був позаштатним радником президента Віктора Ющенка.

На дострокових парламентських виборах 2007 року Каськів отримав мандат нардепа за списком блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. У 2009-2010 роках працював радником прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій.

Каськів з 23 грудня 2010-го по 15 березня 2014 року був головою Держагентства з інвестицій та управління національними проєктами. За даними МВС, під керівництвом Каськіва Держінвестпроект “розпиляв” кілька сотень мільйонів гривень.

У 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн гривень для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, йдеться про проєкти “Якісна вода”, що передбачає встановлення в найбільших містах України автоматів з розливу питної води, і “Олімпійська надія-2022”, за яким повинні бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави.

Каськова із Закарпаттям пов’язує ідея Олімпіади на Боржаві, яку він проштовхував за часів Януковича, пише Укрінформ. Свого часу Каськіва та його оточення звинувачували у масовій скупці земель на Боржавських полонинах.

Зараз на Закарпатті реінкарнують ідею Олімпіади на Боржаві, у межах Пилипецької ОТГ у Міжгірському районі. За новим районуванням Міжгірський район входитиме до нового Хустського району, від якого балотувався та пройшов в облраду Каськів.