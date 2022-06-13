Законодавство України передбачає обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємствами, що здійснюють реалізацію товарів та послуг за готівковий розрахунок. Порушення цієї вимоги тягне за собою відповідальність згідно з адміністративним та кримінальним кодексами.

У ФОП є вибір: використовувати традиційний або електронний РРО. Під звичайним реєстратором мається на увазі каса, яка може фіскалізувати чеки. Тобто відправляти інформацію про здійснені купівлі у податкову службу. Електронний РРО — це програма або онлайн-сервіс, який має такі ж функції. Але завдяки програмній реалізації можливості останнього набагато ширші. Розглянемо різницю на прикладі сервісу Dilovod, який є одним з найпоширеніших в Україні. За посиланням https://dilovod.ua/prro/ ви знайдете більше інформації про можливості сервісу.

Особливості програмного та апаратного реєстраторів

Звичайний апаратний РРО зовні нагадує касу, яка й раніше використовувалася для друку чеків та внесення в облік даних про продаж. Сучасний технічний комплекс може реєструвати операцію з реалізації у визначеному податковою службою форматі та відправляти ці дані на централізований сервіс.

Програма для РРО — це окремий додаток для комп’ютера або частина облікової програми, що використовується підприємцем для автоматизації обліку. Вона має весь основний функціонал апаратного реєстратора, але завдяки простій інтеграції її можливості розширюються.

Апаратний РРО має декілька суттєвих недоліків:

Користувачу потрібно придбати апаратну касу, витративши на це власні кошти. Програма РРО (наприклад, від Діловод) надається разом із доступом до облікового сервісу. Її вартість включена до місячного або річного тарифного пакета.

При використанні РРО користувач повинен укласти договір на обслуговування з авторизованим сервісним центром. При цьому не важливо, що каса не виходить із ладу. Програмний реєстратор обслуговується провайдером облікового сервісу.

Для внесення операцій з продажу потрібно інтегрувати апаратний РРО у програму для ведення бухгалтерського обліку підприємця через API. На це потрібен час та додаткові витрати. Програмний реєстратор вже є частиною цієї програми, тож обмін даними проводиться «безшовно».

Апаратна каса здатна лише друкувати чеки на папері. Програма може формувати чек та відправляти його за допомогою SMS, у вигляді листа на email або PDF-файлу.

А найважливіше — програмний реєстратор ідеально підходить для ФОПів, які ведуть торгівлю через мережу Інтернет.

Додаткові можливості РРО від Діловод

Розробники програмних РРО зазвичай додають до них функції, які роблять використання додатків більш комфортним та продуктивним. Розробники сервісу Діловод пропонують такі опції:

Режим тренування касирів з формуванням чеків без їх фіскалізації у встановленому порядку;

Процедура відкриття та закриття зміни, службове внесення та вилучення готівки;

Формування передбачених законом звітів для податкової служби, а також складання звітів для керівника;

Формування архіву чеків та касових змін з можливістю пошуку по ньому;

Інтеграція з апаратними засобами для зчитування та друку етикеток з метою автоматизації обліку товарів та продажу.

Щоб почати використання апаратного РРО від Діловод, достатньо зайти на сайт online-сервісу та зареєструвати обліковий запис. З усіма можливостями можна ознайомитись безплатно під час пробного періоду, після чого обрати та сплатити зручний тарифний план.