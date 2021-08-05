В Ірані відбулася інавгурація переможця президентських виборів, 60-річного Ібрагіма Раїсі, якого міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачують його у злочинах проти людства.

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Раїсі прийняв присягу в будівлі Меджлісу в Тегерані. Іранські чиновники раніше заявляли, що на церемонії були присутні понад 100 офіційних осіб з 73 країн, представники Генсека ООН і ЄС.

Постать нового президента Ірану вкрай неоднозначна. З одного боку, це національний лідер, людина, яка з 2004 років працювала на різних посадах в органах судової ради Ірану. З іншого – це політик, проти якого діють санкції Управління з контролю за іноземними активами США та європейські санкції. Міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачують його у злочинах проти людства.

Фото: ЕPA

Раїсі народився у Мешхеді 1960 року, в родині священнослужителя. Його батько помер, коли йому було п’ять років.

Хлопець пішов шляхом батька і в 15 років вступив до семінарії у місті Кум. У студентські роки брав участь у протестах проти підтримуваної Заходом монархії на чолі з династією Пехлеві. Активний учасник Ісламської революції 1978-1979 років, внаслідок якої шаха скинули, а Іран очолив аятола Рухолла Хомейні (правив до 1989 року). Після революції він працював прокурором, навчаючись у нинішнього аятоли Хаменеї, що став президентом Ірану в 1981 році.

У 25 років Раїсі став заступником прокурора Тегерана.На цій посаді він входив у так званий “комітет смерті” – тобто був одним з чотирьох суддів, які ухвалювали таємні смертні вироки.

Смертні вироки виносилися вже тим ув’язненим, які відбували покарання за політичними статтями. Велика їх частина належала до лівого руху “Моджахедін-е Халк”. Точна кількість засуджених до смерті “комітетами” невідомо, але за даними правозахисників може сягати від 2 800 до 30 тисяч осіб.

Фото: AFP / Іранська опозиція вшанувала пам’ять жертв страти 1988 року. Париж, 2019 рік

Сам Раїсі неодноразово заперечував свою участь у винесенні смертних вироків – однак при цьому він не сумнівався в тому, що дані вироки були легітимні в зв’язку з фетвою (релігійним рішенням) колишнього верховного лідера аятолли Хомейні.

Раїсі працював прокурором Тегерана, очолював Державну інспекцію, був першим заступником верховного судді, а в 2014 році отримав посаду генерального прокурора Ірану.

Два роки по тому нинішній аятола Хаменеї призначив його хранителем одного з найважливіших та найбагатших релігійних фондів Ірану – “Астан Кудс Резаві”.

У 2017 році Раїсі висунув свою кандидатуру на виборах президента, чим здивував спостерігачів.

Тоді переміг чинний на той момент президент Хасан Роухані, набравши 57% голосів. Однак попри поразку, у 2019 році аятола Хаменеї призначив Раїсі на впливову посаду верховного судді.

Фото: AFP, Раїсі набрав майже 16 мільйонів голосів на президентських виборах 2017 року, але програв Хасану Рухані

На посаді верховного судді Раїс ініціював реформи, що призвели до скорочення кількості засуджених до смертної кари та страчених за злочини з наркотиками. При цьому Іран як і раніше займав друге місце у світі (після Китаю) за кількістю страт.

Судові органи спільно зі службами безпеки боролися з інакодумством, звинувачуючи іранців з подвійним громадянством чи постійним дозволом на проживання в іншій країні у шпигунстві. У 2019-му він потрапив до списку санкцій США за порушення прав людини та насильницьке придушення протестів 2009 року.

Про особисте життя Раїсі відомо небагато, за винятком того, що його дружина Джаміле викладає в університеті Шахіда Бехешті у Тегерані та що подружжя має двох дорослих доньок.

Зазначимо, під час передвиборчої кампанії Раїсі позиціював себе “незалежним кандидатом, що змінить виконавче керівництво країни та боротиметься з бідністю, корупцією, приниженням і дискримінацією”.

Він впевнено переміг, набравши 62% голосів у першому турі. Однак явка склала трохи менш ніж 49% – рекордно низький показник для президентських виборів з часів революції 1979 року.

Обраний президент Ірану Ібрагім Раїса хоче, щоб США зняли санкції з його країни в обмін на дотримання умов угоди.

Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерного угоди з Іраном.

20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.