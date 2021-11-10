Трансляцію з зали суди вело видання “Суспільне.Донбас”.

Слідчі просили застосувати запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою, з огляду на ризики щодо того, що Куліковський переховуватиметься.

Крім того, слідчі наголосили, що маріупольське СІЗО не може надати необхідний захист, та вимагали, аби Куліковського тримали під вартою в СІЗО Служби безпеки України, яка здійснює досудове розслідування, в Києві.

Сам підозрюваний, за словами судді, розповів, що з 2019 року не має постійного місця роботи та проживання і винаймав житло. Він зазначив, що не міг би сплатити заставу за себе, і погодився із триманням під вартою в СІЗО СБУ в Києві, акцентувавши, що непокоїться за своє життя.

Суд погодився з позицією прокурорів та слідчих та помістив Куліковського під варту на 60 днів без можливості внесення застави, передає кореспондент “Суспільного“. Він перебуватиме в київському СІЗО СБУ.

Нагадаємо, 9 листопада Куліковського затримали й оголосили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Першим про затримання у Києві Дениса Куліковського (“Палич”) – ката з концтабору “Ізоляція”, який в окупованому Донецьку створили російські окупанти, повідомив Станіслав Асєєв.

“Палича” називають головним катом “Ізоляції”. Він запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю: гвалтуваннями, приниженням, побиттям та жорстоким катуванням полонених.