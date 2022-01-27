Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.
Цей крок відбувся після аналогічних рішень у Шотландії, Швейцарії та Норвегії. Понад 100 європейських істориків підписали маніфест під назвою: “Вони не були відьмами, вони були жінками”.
Підраховано, що між 1580 і 1630 роками в Європі за чаклунство було засуджено близько 50 000 осіб, з яких близько 80% становили жінки.
Каталонія стала одним із перших регіонів у Європі, де наприкінці XV століття почалися суди над “відьмами”.
Жінок часто звинувачували у раптових смертях дітей, неврожаях чи стихійних лихах. За словами історика Нурії Морелло, підозрюваними часто були люди, які практикували традиційну медицину.
На відміну від решти країн Європи, відьом у Каталонії вішали, а не спалювали на багатті. За словами істориків, це могло бути пов’язане з тим, що це було дешевше і на це не витрачалося цінні в той час дрова.
Каталонські села навіть наймали мисливців за відьмами. Одним з таких була Джоан Казабрухас у селі Саллент, чиї звинувачення призвели до повішення 33 жінок. Коли пізніше інквізиція виявила, що більшість жінок були невинними, Казабрухаса спалили на багатті.
- Нагадаємо, в Іспанії уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса офіційно помилував ув’язнених лідерів Каталонії, засуджених за спробу отримати незалежність регіону у 2017 році.
- У 2019 році Верховний суд Іспанії виніс вироки 12 каталонським політикам у зв’язку з референдумом про незалежність регіону у 2017 році. Дев’ятеро з них отримали тюремні терміни від 9 до 13 років. Ще троє були визнані винними в непокорі і оштрафовані, але не ув’язнені. Всі 12 політиків заперечували звинувачення.