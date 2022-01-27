Каталонський парламент ухвалив резолюцію щодо помилування до 1000 осіб, більшість із яких були засудженими за чаклунство жінками в цьому регіоні 400 років тому.

Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.

Цей крок відбувся після аналогічних рішень у Шотландії, Швейцарії та Норвегії. Понад 100 європейських істориків підписали маніфест під назвою: “Вони не були відьмами, вони були жінками”.

Підраховано, що між 1580 і 1630 роками в Європі за чаклунство було засуджено близько 50 000 осіб, з яких близько 80% становили жінки.

Каталонія стала одним із перших регіонів у Європі, де наприкінці XV століття почалися суди над “відьмами”.

Жінок часто звинувачували у раптових смертях дітей, неврожаях чи стихійних лихах. За словами історика Нурії Морелло, підозрюваними часто були люди, які практикували традиційну медицину.

На відміну від решти країн Європи, відьом у Каталонії вішали, а не спалювали на багатті. За словами істориків, це могло бути пов’язане з тим, що це було дешевше і на це не витрачалося цінні в той час дрова.

Каталонські села навіть наймали мисливців за відьмами. Одним з таких була Джоан Казабрухас у селі Саллент, чиї звинувачення призвели до повішення 33 жінок. Коли пізніше інквізиція виявила, що більшість жінок були невинними, Казабрухаса спалили на багатті.