Про це повідомляє видання Politico.
Уточнюється, що Каталонія просить у центрального іспанського уряду надати їм лікарів, військових та медсестер.
Водночас іспанські військові вже допомагають облаштовувати в Сабаделі неподалік від Барселони польовий госпіталь.
Крім того, каталонський уряд заявляє, що вже скоро госпіталь може знадобитися ще й в місті Ігуалада, де відділи інтенсивної терапії вже майже досягли можливих лімітів навантаження.
Відзначається, що раніше міністр охорони здоров’я Каталонії критикувала за зволікання в питанні залучити до боротьби з пандемією іспанських військових.
Наразі в Каталонії 22 тисячі людей захворіли на коронавірус, дві тисячі людей померли. При цьому 3500 з інфікованих — медичні працівники.
- Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.