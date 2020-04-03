Уряд Каталонії просить іспанську армію про допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє видання Politico.

Уточнюється, що Каталонія просить у центрального іспанського уряду надати їм лікарів, військових та медсестер.

Водночас іспанські військові вже допомагають облаштовувати в Сабаделі неподалік від Барселони польовий госпіталь.

Крім того, каталонський уряд заявляє, що вже скоро госпіталь може знадобитися ще й в місті Ігуалада, де відділи інтенсивної терапії вже майже досягли можливих лімітів навантаження.

Відзначається, що раніше міністр охорони здоров’я Каталонії критикувала за зволікання в питанні залучити до боротьби з пандемією іспанських військових.

Наразі в Каталонії 22 тисячі людей захворіли на коронавірус, дві тисячі людей померли. При цьому 3500 з інфікованих — медичні працівники.