Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра енергетики Саад Шеріда аль-Каабі, так само як покупці хочуть диверсифікувати свою базу постачальників, Катар прагне диверсифікувати своїх клієнтів.
Він також додав, що не хоче продавати весь газ Німеччини, проте його країна “потрапить у пастку”, якщо Німеччина вирішить припинити використання газу.
” Так само як покупці хочуть диверсифікувати свою базу постачальників, ми прагнемо диверсифікувати наших клієнтів. Я не хочу продавати весь газ Німеччини. Якщо Німеччина вирішить припинити використання газу, ми потрапимо у пастку”, — зауважив він
Саад Шеріда аль-Каабі наголосив, що переговори із Німеччиною були дуже конструктивними.
Зазвичай рішення щодо застосування диверсифікації, тобто розширення напрямків діяльності, ухвалюють задля кращих можливостей одержання прибутку та конкуренцією з іншими компаніями на ринку.
- Нагадаємо, що задля диверсифікації російського газу в перспективі Німеччина досягла домовленості щодо енергетичного партнерства з Катаром.
- Також Росія є найбільшим постачальником газу в Європі з понад 40% споживання. У ЄС заявляють, що хочуть покінчити з цією залежністю до 2027 року.
- Раніше віце-канцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек звинуватив РФ у використанні енергії “як зброї” після оголошення російського уряду 12 травня про введення санкцій проти 31 іноземної енергетичної компанії в помсту за відповідь Заходу через вторгнення РФ в Україну.