У Катарі прагнуть диверсифікувати кола споживачів свого газу, що потенційно може обмежити закупівлі Німеччини, аби знизити залежність від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра енергетики Саад Шеріда аль-Каабі, так само як покупці хочуть диверсифікувати свою базу постачальників, Катар прагне диверсифікувати своїх клієнтів.

Він також додав, що не хоче продавати весь газ Німеччини, проте його країна “потрапить у пастку”, якщо Німеччина вирішить припинити використання газу.

” Так само як покупці хочуть диверсифікувати свою базу постачальників, ми прагнемо диверсифікувати наших клієнтів. Я не хочу продавати весь газ Німеччини. Якщо Німеччина вирішить припинити використання газу, ми потрапимо у пастку”, — зауважив він

Саад Шеріда аль-Каабі наголосив, що переговори із Німеччиною були дуже конструктивними.

Зазвичай рішення щодо застосування диверсифікації, тобто розширення напрямків діяльності, ухвалюють задля кращих можливостей одержання прибутку та конкуренцією з іншими компаніями на ринку.