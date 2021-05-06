Катастрофа АН-26: ДБР завершило розслідування

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі щодо авіакатастрофи літака АН-26 поблизу Чугуєва (Харківська область) у вересня 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР та Офісу генерального прокурора.

Під час розслідування було проведено понад 150 різних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою. Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб, а саме:

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі “Чугуїв“.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з “конвеєра“ та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів.

Також вони неналежно здійснювали контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки під час виконання навчальних польотів.

Зазначається, що ці порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути, на стадії здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літального апарату та правил здійснення польотів, а також на стадії, коли сталася кризова ситуація.

Крім того, керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

Наразі підозрювані та їх захисники знайомляться із матеріалами кримінального провадження, яке налічує понад 60 томів. За результатами буде прийнято рішення про вручення обвинувальних актів підозрюваним та направлення їх до суду для розгляду по суті.