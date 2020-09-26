Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака АН-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 25 осіб загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.

“Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби. Держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. Україна не забуває своїх героїв. Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з’ясовані, а розслідування було об’єктивним і неупередженим“, – додав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.