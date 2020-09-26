Місце катастрофи військового літака АН-26 під Харковом обстежуватимуть протягом, як мінімум, двох днів.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.

Уламки літака шукають на відстані до п’яти кілометрів.

“Доповідаю про те, що обстеження місця події буде здійснюватися ще мінімум два дні, так як уламки можуть перебувати на відстані від трьох до п’яти кілометрів від епіцентру події. Обов’язково їх зібрати для того, щоб встановити реальну картину”, – повідомив Татаров.

Він закликав допомагати в розслідуванні всіх, хто має інформацію про те, що сталося.

“Я зараз закликаю також усіх, хто має інформацію про подію, всіх, хто володіє ситуацією, в тому числі що передувало цій події, прохання ділитися, допомагати”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.