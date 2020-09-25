Катастрофа АН-26 під Харковом: Кількість загиблих перевищила два десятки

Під час катастрофи військового літака поблизу Чугуєва на Харківщині загинули понад 20 осіб.

Про це повідомили в Офісі президента.

Як повідомлялося раніше, поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак. У літаку було за різними даними 23-28 осіб, серед яких 5 — члени екіпажу. Серед них — курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники. До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер.

За інформацією ОПУ, це був навчальний політ. Наразі пожежу, яка сталася після падіння літака, ліквідували.

Офіс Зеленського інформує про 20 загиблих та двох поранених.

“Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили. 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 24 особи. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Створюється державна комісія для з’ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, загинуло 22 особи.

Інформацію про 22 загиблих підтверджує і Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятівників, на борту літака мало знаходитися 28 осіб. “За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають”, — йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який знаходиться на місці трагедії, інформує, що більшість тих, хто перебували в літаку — курсанти.

“За попередніми даними, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів та 21 курсант. На жаль, 22 людини загибло, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох у цей момент невідома. Молимося за життя, надаємо невідкладну допомогу”, — написав він.