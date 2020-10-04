Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі за кілька хвилин до падіння літака Ан-26 з курсантами під Харковом.

Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил у Facebook.

“Наголошуємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих “експертів”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що такою схемою керуються в авіації Повітряних сил і в усьому світі.

У Командуванні ПС пояснили, що при виконанні польотів “по колу” двох і більше літаків одночасно керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними, який зображено на відео.

“Він дозволяє “не заважати” екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту і при польоті до “третього”, а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті”, – додали в командуванні Повітряних сил.

На схемі видно, що літаки кружляли над аеродромом, чекаючи посадки. На ній позначено, що першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Згідно з даними візуалізації, цей літак випереджав Ан-26, який незабаром розбився, майже на 20 км. Різниця в часі їхньої посадки мала становити майже 4,5 хв.

У Командуванні ПС запевнили, що максимально сприяють слідству, надали усі матеріали для експертної оцінки.

“Закликаємо усіх членів комісій, що розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, аби в майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії”, – сказано в повідомленні.

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.