Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом фігурантам кримінального провадження, відкритого за фактом катастрофи під Харковом літака АН-26 з курсантами на борту.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора України.

“Слідчим суддею Печерського райсуду міста Києва задоволено клопотання Державного бюро розслідувань… про застосування запобіжних заходів трьом військовим службовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 під Харковом 25 вересня 2020 року, в результаті якої загинуло 26 військовослужбовців”, – сказано в повідомленні.

Так, були заарештовані на 60 днів без права внесення застави:

• командир військової частини А4104, який підозрюється в порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і важкі наслідки, і в недбалому ставленні до служби (ст. 416 і ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України);

• керівник польотами групи управління польотами військової частини А4104 (підозрюється в порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів – ст. 416 КК України).

Як повідомляє “Громадське”, йдеться про колишнього командира військової частини А-4104 в Чугуєві В’ячеслава Глазунова. За даними слідства, він затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти із зупинками для технічного обстеження, і дозволив проведення так званих конвеєрних польотів (коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний). На думку слідства, це і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі і не зміг оперативно вирішити проблему.

За даними слідства, порушенням є й те, що на літак допустили 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. Під час засідання суду зазначалося, що на борту було всього 10 парашутів і 10 кисневих масок (що свідчить про те, що кількість людей на борту була перевищена).

Адвокати наголошували, що Глазунов є учасником бойових дій, має нагороди від Міністерства оборони і не збирається переховуватися. Сам Глазунов спростував заяву, що давав дозвіл на конвеєрні польоти в день аварії (оскільки в той день не він був командиром зміни).

Суд взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовцівм pic.twitter.com/KIbpsf5yap — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

Крім того, суд взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 в Чугуєві Олександра Жука.

За даними слідства, Жук дозволив польоти в порушення планової таблиці польотів, а саме ㅡ так званим конвеєрним способом. Сам Жук наполягав, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені.

Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту керівника польотів військової частини в Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів. Сам Жук запевнив, що з його сторони не було порушень pic.twitter.com/dvWzs9ILnR — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

У той же час командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Він підозрюється “в недбалому ставленні до служби, скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки” (ч. 3 ст. 425 КК України).

Як повідомляє “Громадське”, суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт для Дроздова.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де вказувалася можливість курсантам 5-го курсу в двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках АН-26. Однак, це рішення не було затверджено заводом-виробником, як цього вимагає процедура. Слідство стверджує, що таким чином було створено хибне уявлення про легальне і безпечне використання польотів конвеєром у курсантів.

Крім того, Дроздову інкримінують дозвіл на спільні навчання курсантів кількох курсів (що могло призвести до того, що на борту АН-26 знаходилося більше курсантів).

Суд відпустив під особисте зобов’язання командувача Повітряних сил Дроздова. Його підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26. Нам у коментарі Дроздов пояснив свою позицію pic.twitter.com/FlQBaFPD84 — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака АН-26.